В рамках следствия по ходатайству прокуратуры арестовали имущество и активы экс-нардепа на сумму более 600 миллионов гривен и передали в управление АРМА.

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Что установило следствие

По данным следствия, экс-нардеп, используя свой политический пост, фактически руководил одной из крупнейших в Украине бизнес-структур по продаже транспортных средств. Будучи конечным владельцем группы предприятий из более чем 90 юридических лиц, он получил от банка кредитную линию на сумму 50 миллионов долларов США.



В качестве обеспечения возможности возврата кредитных средств подозреваемый передал в залог банка около 200 объектов недвижимости и корпоративных прав. Но после наступления срока возврата средств он использовал заведомо подложные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, освободив таким образом это имущество из-под обременений. В ходе экспертизы было установлено, что подозреваемый нанес такими действиями ущерб на сумму 1,1 миллиарда гривен.

Не только мошенничество: как нардеп связан с оккупантами

В 2019 году в связи с объявлением в розыск подозреваемый начал скрываться на территории России. А в августе 2022 года после захвата части территории страны вооруженными силами России обвиняемый разместил на своей странице в соцсети пост, в котором призвал к изменению территориальной целостности Украины, коллаборационной деятельности и сотрудничеству с оккупационными властями.

В итоге нардепу инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, а также мошенничество, подделку документов и легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 110, ст. 436-2, ч. 4 статьи 190, ч. 3 статьи 27 ч. 3, ч. 4 статьи 358, ч. 3 статьи 209 УК Украины).

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры уже направлен в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IV-VIII созывов.

По информации СМИ говорится об экс-депутате-регионале Дмитрии Святаше. Об этом свидетельствуют фотографии.