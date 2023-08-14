Бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова признан виновным в государственной измене, покушении на совершение террористического акта, а также хранении боеприпасов. Он приговорен к 12 годам лишения свободы.

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Передал государственную тайну России

Валерия Шайтанова 14 августа признали виновным в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Прокуроры в суде доказали, что генерал-майор СБУ собирал информацию, составлявшую государственную тайну, и передавал ее представителям России.

Следствие установило, что чиновник сотрудничал с ФСБ. Он действовал под псевдонимом "Бобиль" и имел связь с полковником ФСБ России Игорем Егоровым. Именно он был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности в Донбассе летом 2014 года.

Известно, что Шайтанов выполнял задачи спецслужб врага и среди работников СБУ искал себе подельников для совершения теракта.

Дело Шайтанова: что известно