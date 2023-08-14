Бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова признан виновным в государственной измене, покушении на совершение террористического акта, а также хранении боеприпасов. Он приговорен к 12 годам лишения свободы.
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Передал государственную тайну России
Валерия Шайтанова 14 августа признали виновным в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Прокуроры в суде доказали, что генерал-майор СБУ собирал информацию, составлявшую государственную тайну, и передавал ее представителям России.
Следствие установило, что чиновник сотрудничал с ФСБ. Он действовал под псевдонимом "Бобиль" и имел связь с полковником ФСБ России Игорем Егоровым. Именно он был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности в Донбассе летом 2014 года.
Известно, что Шайтанов выполнял задачи спецслужб врага и среди работников СБУ искал себе подельников для совершения теракта.
Дело Шайтанова: что известно
- Контрразведка СБУ 14 апреля 2020 года провела спецоперацию разоблачение высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Им оказался генерал-майор Валерий Шайтанов. В частности, по заданию российских спецслужб, он планировал убийство добровольца Адама Осмаева.
- По данным правоохранителей, СБУ собрала достаточное количество доказательств, убедительно свидетельствующих – Шайтанов является агентом ФСБ. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, в том числе аудио- и видеозаписи.
- Уволенный из СБУ генерал-майор Валерий Шайтанов, подозреваемый в государственной измене и подготовке терактов в Украине, прокомментировал обвинения по нему. Он назвал их незаконными и безосновательными. Его адвокат отметил, что обнародованная СБУ информация о якобы работе Шайтанова на РФ – неправдива.