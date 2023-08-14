Колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова визнано винним у державній зраді, замаху на вчинення терористичного акту, а також зберіганні боєприпасів. Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Дивіться також На Полтавщині затримали соратника Киви, який наводив російські "Гради" на позиції ЗСУ

Передав державну таємницю Росії

Валерія Шайтанова 14 серпня визнали винним в державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Прокурори у суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам Росії.

Слідство встановило, що посадовець співпрацював із ФСБ. Він діяв під псевдонімом "Бобиль" та мав зв'язок із полковником ФСБ Росії Ігорем Єгоровим. Саме він був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року.

Відомо, що Шайтанов виконував завдання спецслужб ворога та серед працівників СБУ шукав собі спільників для вчинення теракту.

Справа Шайтанова: що відомо