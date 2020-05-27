"Мене хочуть прибрати", – генерал-майор СБУ Шайтанов про підозру
Звільнений з СБУ генерал-майор Валерій Шайтанов, якого підозрюють у державній зраді та підготовці терактів в Україні, прокоментував звинувачення щодо нього. Він назвав їх незаконними та безпідставними.
Шайтанов висловився щодо звинувачень у його сторону через свого захисника Георгія Тігішвілі, повідомляє "Громадське".
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Адвокат про заслуги Шайтанова
Коли треба було бути в строю, а мало хто хотів, я був і виконував свій обов’язок. А зараз мене хочуть прибрати,
– заявив Шайтанов.
Його адвокат зазначив, що оприлюднена СБУ інформація про начебто роботу Шайтанова на РФ – неправдива.
"Йдеться про маніпулювання громадською думкою з метою дискредитації ключових осіб, які успішно та якісно виконували бойові завдання на Сході України", – сказав Тігішвілі.
Та додав, що його підзахисний створив найефективніший бойовий підрозділ. А саме – 6 управління СБУ, яке назвали "Шайтанбат". За нього президент нагородив Шайтанова Орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня.
Про зв’язки з полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим
Адвокат зазначив, що до початку війни вони мали ділові стосунки.
"Ігор Єгоров у 2012 році був офіційно запрошений головою СБУ для участі в спільних навчаннях з бойової підготовки та обміну бойовим досвідом. Валерій Шайтанов також брав участь", – прокоментував адвокат.
Та додав, що у 2013 році, можливо, були спільні офіційні навчання, однак іншого зв’язку не було.
Затримання Шайтанова: основне
- СБУ затримала генерал-майора Валерія Шайтанова 14 квітня. Служба має докази державної зради свого співробітника. Ймовірно, він був прихованим агентом ФСБ Росії.
- Шайтанова також підозрюють у плануванні вбивства чеченського добровольця Адама Осмаєва. Були заяви й про підготовку замаху на Авакова, однак згодом їх спростували.
- За даними СБУ, Валерій Шайтанов планував низку терактів на території України. За це він мав отримати винагороду у 200 тисяч доларів та російський паспорт.
- Шевченківський районний суд Києва обирав запобіжний захід генералу-майору у вигляді тримання під вартою до 14 червня 2020 року включно.