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"Мене хочуть прибрати", – генерал-майор СБУ Шайтанов про підозру

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Генерал-майор СБУ Шайтанов про звинувачення щодо нього
Генерал-майор СБУ Шайтанов прокоментував підозру / Пресслужба СБУ

Звільнений з СБУ генерал-майор Валерій Шайтанов, якого підозрюють у державній зраді та підготовці терактів в Україні, прокоментував звинувачення щодо нього. Він назвав їх незаконними та безпідставними.

Шайтанов висловився щодо звинувачень у його сторону через свого захисника Георгія Тігішвілі, повідомляє "Громадське".

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Адвокат про заслуги Шайтанова

Коли треба було бути в строю, а мало хто хотів, я був і виконував свій обов’язок. А зараз мене хочуть прибрати,
– заявив Шайтанов.

Його адвокат зазначив, що оприлюднена СБУ інформація про начебто роботу Шайтанова на РФ – неправдива.

"Йдеться про маніпулювання громадською думкою з метою дискредитації ключових осіб, які успішно та якісно виконували бойові завдання на Сході України", – сказав Тігішвілі.

Та додав, що його підзахисний створив найефективніший бойовий підрозділ. А саме – 6 управління СБУ, яке назвали "Шайтанбат". За нього президент нагородив Шайтанова Орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня.

Про зв’язки з полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим

Адвокат зазначив, що до початку війни вони мали ділові стосунки.

"Ігор Єгоров у 2012 році був офіційно запрошений головою СБУ для участі в спільних навчаннях з бойової підготовки та обміну бойовим досвідом. Валерій Шайтанов також брав участь", – прокоментував адвокат.

Та додав, що у 2013 році, можливо, були спільні офіційні навчання, однак іншого зв’язку не було.

Затримання Шайтанова: основне

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія ФСБ Затримання Шайтанова СБУ
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