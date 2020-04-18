СБУ спростувала заяву про підготовку генералом Шайтановим замаху на Авакова
У Службі безпеки України спростували інформацію про те, що генерал-майор Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Правоохоронці не мають доказів, які б це підтверджували.
Про те, що СБУ не володіє доказами щодо підготовки Шайтановим замаху на Авакова, повідомив заступник начальника Головного управління СБУ Віталій Маяков в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером".
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Маяков розповів про інших людей, на яких готувалися замахи. За його словами, він оперує доказами у справі вихідця з Чечні, добровольця одного з українських батальйонів Адама Осмаєва. Його РФ підозрює у замаху на президента російського президента Володимира Путіна.
Представник СБУ зазначив, що було завдання вбити Осмаєва. У межах цього були певні терміни, оплачений аванс за вбивство. Однак Маяков спростував попередню інформацію СБУ про те, що про Шайтанов готував замах на Арсена Авакова.
Щодо інших людей конкретні завдання на цей момент не ставилися, і говорити про те, що готувалися ці дії, докази на цей час не зібрані,
– пояснив він.
До слова, напередодні заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що за затриманий за підозрою в держзраді Шайтанов готував замах на очільника МВС України Арсена Авакова.
Що відомо про затримання генерал-майора Шайтанова
- Його затримали 14 квітня. Шайтанова підозрюють в державній зраді, роботі на Федеральну службу безпеки РФ та здійсненні терористичних актів. Зокрема, у плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва.
- У СБУ наголошують, що, використовуючи своє службове становище, Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів СБУ.
- 15 квітня Шевченківський райсуд Києва заарештував агента ФСБ на 60 діб.
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