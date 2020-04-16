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      Генерал Шайтанов планував замах на Авакова, – Геращенко

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      Шайтанов міг готувати замах на Аавакова / mvs.gov.ua

      Затриманий СБУ за підозрою в держзраді генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. В МВС нагадують, що це був би вже не перший замах на Авакова.

      Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів. За його словами, СБУ передавали цю інформацію Авакову.

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      Він також розповів про те, що йому відомо про спецоперацію із затримання Шайтанова. За його словами, Шайтанов контактував із співробітниками ФСБ, виїжджав для цього в закордонні відрядження.

      Після цього європейські та американські спецслужби, за даними Геращенка, передали інформацію СБУ про те, що "Шайтанов має дивні зв'язки і контакти з російськими розвідниками".

      Після цього, за словами заступника міністра внутрішніх справ, Шайтанов "був виведений на чисту воду".

      Справа Шайтанова: головне

      • Контррозвідка СБУ 14 квітня затримала генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у роботі на Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Хоча питання до особи Шайтанова виникали ще з 2014 року.
      • Правоохоронці вважають, що він перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Він є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ.
      • За завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував терористичні акти на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тисяч доларів та паспорт громадянина РФ.
      • В СБУ наголошують, що використовуючи своє службове становище, Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів СБУ.
      • Шевченківський районний суд міста Києва обирав запобіжний захід генералу-майору Валерію Шайтанову у вигляді тримання під вартою до 14 червня 2020 року.

      Шайтанова також підозрюють у:

      • плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва.
      • плануванні проведення терористичних актів на території України.
      • отримуванні розвідувальної інформації від старших та вищих офіцерів СБУ.
      • доповіданні про обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС.
      • підборі, вивченні та вербуванні старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

      Аудіозаписи СБУ про підготовку Шайтановим терактів в Україні: дивіться відео

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: СБУ Міністерство внутрішніх справ Антон Геращенко Арсен Аваков Затримання Шайтанова Новини України Новини політики
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