Генерал Шайтанов планував замах на Авакова, – Геращенко
Затриманий СБУ за підозрою в держзраді генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. В МВС нагадують, що це був би вже не перший замах на Авакова.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів. За його словами, СБУ передавали цю інформацію Авакову.
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Він також розповів про те, що йому відомо про спецоперацію із затримання Шайтанова. За його словами, Шайтанов контактував із співробітниками ФСБ, виїжджав для цього в закордонні відрядження.
Після цього європейські та американські спецслужби, за даними Геращенка, передали інформацію СБУ про те, що "Шайтанов має дивні зв'язки і контакти з російськими розвідниками".
Після цього, за словами заступника міністра внутрішніх справ, Шайтанов "був виведений на чисту воду".
Справа Шайтанова: головне
- Контррозвідка СБУ 14 квітня затримала генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у роботі на Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Хоча питання до особи Шайтанова виникали ще з 2014 року.
- Правоохоронці вважають, що він перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Він є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ.
- За завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував терористичні акти на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тисяч доларів та паспорт громадянина РФ.
- В СБУ наголошують, що використовуючи своє службове становище, Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів СБУ.
- Шевченківський районний суд міста Києва обирав запобіжний захід генералу-майору Валерію Шайтанову у вигляді тримання під вартою до 14 червня 2020 року.
Шайтанова також підозрюють у:
- плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва.
- плануванні проведення терористичних актів на території України.
- отримуванні розвідувальної інформації від старших та вищих офіцерів СБУ.
- доповіданні про обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС.
- підборі, вивченні та вербуванні старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.
Аудіозаписи СБУ про підготовку Шайтановим терактів в Україні: дивіться відео
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