Генерал Шайтанов планировал покушение на Авакова, – Геращенко

Задержанный СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. В МВД напоминают, что это было бы уже не первое покушение на Авакова.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів. За його словами, СБУ передавали цю інформацію Авакову.

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Він також розповів про те, що йому відомо про спецоперацію із затримання Шайтанова. За його словами, Шайтанов контактував із співробітниками ФСБ, виїжджав для цього в закордонні відрядження.

Після цього європейські та американські спецслужби, за даними Геращенка, передали інформацію СБУ про те, що "Шайтанов має дивні зв'язки і контакти з російськими розвідниками".

Після цього, за словами заступника міністра внутрішніх справ, Шайтанов "був виведений на чисту воду".

Справа Шайтанова: головне

Контррозвідка СБУ 14 квітня затримала генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у роботі на Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Хоча питання до особи Шайтанова виникали ще з 2014 року.

Правоохоронці вважають, що він перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Він є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ.

За завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував терористичні акти на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тисяч доларів та паспорт громадянина РФ.

В СБУ наголошують, що використовуючи своє службове становище, Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів СБУ.

Шевченківський районний суд міста Києва обирав запобіжний захід генералу-майору Валерію Шайтанову у вигляді тримання під вартою до 14 червня 2020 року.

Шайтанова також підозрюють у:

плануванні вбивства добровольця Адама Осмаєва.

плануванні проведення терористичних актів на території України.

отримуванні розвідувальної інформації від старших та вищих офіцерів СБУ.

доповіданні про обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС.

підборі, вивченні та вербуванні старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

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