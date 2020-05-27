"Меня хотят убрать", – генерал-майор СБУ Шайтанов о подозрении

Уволенный из СБУ генерал-майор Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов в Украине, прокомментировал обвинения относительно него. Он назвал их незаконными и необоснованными.

Шайтанов высказался относительно обвинений в его сторону через своего защитника Георгия Тигишвили, сообщает "Громадское".

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Адвокат о заслугах Шайтанова

Когда надо было быть в строю, а мало кто хотел, я был и выполнял свой долг. А сейчас меня хотят убрать,

– заявил Шайтанов.

Его адвокат отметил, что обнародованная СБУ информация о якобы работе Шайтанова на РФ – ложная.

"Речь идет о манипулировании общественным мнением с целью дискредитации ключевых лиц, которые успешно и качественно выполняли боевые задачи на Востоке Украины", – сказал Тигишвили.

И добавил, что его подзащитный создал эффективное боевое подразделение. А именно – 6 управление СБУ, которое назвали "Шайтанбат". За него президент наградил Шайтанова Орденом Богдана Хмельницкого 3 степени.

О связи с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым

Адвокат отметил, что до начала войны они имели деловые отношения.

"Игорь Егоров в 2012 году был официально приглашен главой СБУ для участия в совместных учениях по боевой подготовке и обмену боевым опытом. Валерий Шайтанов также принимал участие", – прокомментировал адвокат.

И добавил, что в 2013 году, возможно, были общие официальные обучения, однако другой связи не было.

Задержание Шайтанова: основное