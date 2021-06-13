Умер украинский писатель и переводчик Лесь Герасимчук

12:22

Вечером 12 июня умер украинский переводчик, публицист и литератор Лесь Герасимчук. Он составил и издал несколько англо-украинских и украинско-английских словарей, выполнил перевод "Приключений Робинзона Крузо" и в течение многих лет был синхронным переводчиком.