О смерти Леся Герасимчука сообщил председатель Национального союза писателей Михаил Сидоржевский со ссылкой на слова жены умершего. Герасимчук скончался на 77 году жизни.
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Что известно о Леся Герасимчука
- Писатель и литератор родился в Киеве в 1944 году. Его мать – балерина Лидия Герасимчук, отец – инженер-мелиоратор Абрам Насушкин.
- Около 17 лет Лесь Герасимчук возглавлял отдел информации в Институте комплексного использования водных ресурсов. Основал и издавал ряд отраслевых журналов, в которых вел английскую часть.
- В течение 20 лет Герасимчук сотрудничал с всесоюзным бюро научно-технического перевода. Он оперировал системами 4 языков: английский, украинский, польский и русский.
- Герасимчук был первым главным редактором еженедельников "Власть и политика" и "Президентский вестник".
- Периодически работал синхронным переводчиком на международных конференциях.
- Осуществил переводы с греческой Библии и издал переводы Священного Писания для различных категорий населения.
- Перевел Даниэля Дефо и его самые известные произведения, в частности "Жизнь и необычные и удивительные приключения Робинзона Крузо", "Северные рассказы" Джека Лондона, поэзии Уолта Уитмена.