Про смерть Леся Герасимчука повідомив голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський з посиланням на слова дружини померлого. Герасимчук помер на 77 році життя.
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Що відомо про Леся Герасимчука
- Письменник і літератор народився у Києві у 1944 році. Його мати – балерина Лідія Герасимчук, батько – інженер-меліоратор Абрам Насушкін.
- Близько 17 років Лесь Герасимчук очолював відділ інформації в Інституті комплексного використання водних ресурсів. Заснував і видавав низку галузевих журналів, в яких вів англійськомовну частину.
- Протягом 20 років Герасимчук співпрацював з Всесоюзним бюро науково-технічного перекладу. Він оперував системами 4 мов: англійська, українська, польська та російська.
- Герасимчук був першим головним редактором тижневиків "Влада і політика" і "Президентський вісник".
- Періодично працював синхронним перекладачем на міжнародних конференціях.
- Здійснив переклади з грецької Біблії і видав переклади Святого Письма для різних категорій населення.
- Переклав Даніеля Дефо і його найвідоміші твори, зокрема "Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо", "Північні оповідання" Джека Лондона, поезії Волта Вітмена.