Увечері 12 червня помер український перекладач, публіцист і літератор Лесь Герасимчук. Він склав і видав кілька англо-українських та українсько-англійських словників, виконав переклад "Пригод Робінзона Крузо" та протягом багатьох років був синхронним перекладачем.