В ад, навеки: как украинцы реагируют на смерть Тиграна Кеосаяна
- Умер известный российский пропагандист Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, что вызвало активные обсуждения в соцсетях.
- Украинцы вспоминают его призывы к насилию против Украины и шутят о возможном присоединении к нему Симоньян.
Умер известный российский пропагандист, муж Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян. Украинцы ярко отреагировали на это в соцсетях.
Кеосаяну припомнили его высказывания в адрес украинцев. Об этом сообщает 24 Канал.
Как в соцсетях реагируют на смерть Кеосаяна?
После долгой комы умер российский режиссер, муж пропагандистки Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян. Из комы он так и не вышел. Украинцы активно обсуждают это событие в соцсетях.
Спасибо за хорошую новость! Сегодня в клубе будут танцы,
– пишут в комментариях.
Кеосаяну припоминают, как он призывал убивать украинцев. Шутят также о том, что к нему стоит присоединиться его жене Симоньян, которая тоже неоднократно призывала к военным преступлениям, в частности ядерной войны.
"Надеюсь, их любовь настолько сильная, что жить друг без друга они не смогут!" – с иронией отмечают украинцы.
Реагируют на смерть пропагандистов традиционно мемами.
Мемы о Тигране Кеосаяне
Тигран Кеосаян больше не возьмет Киев за три дня. И ты, Марго давай там, не задирайся,
– шутят пользователи.
Украинцы вспомнили, что Кеосаян когда-то "открывал шампанское" в день начала полномасштабного вторжения в Украину.
"Называется вышел из комы но не в дверь", – пишут в соцсетях.
Что известно о смерти Тиграна Кеосаяна?
Тигран Кеосаян, российский режиссер и пропагандист, умер после девяти месяцев в коме, не придя в сознание.
Кеосаян – известный российский пропагандист и кинорежиссер. Он продвигал украинофобские, сексистские, расистские и шовинистские нарративы. Занимался пропагандой, оправдывая российскую агрессию и военные преступления оккупантов.
Он находится в санкционных списках ЕС, Великобритании, Канады и США.