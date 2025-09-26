Кеосаяну припомнили его высказывания в адрес украинцев. Об этом сообщает 24 Канал.

Как в соцсетях реагируют на смерть Кеосаяна?

После долгой комы умер российский режиссер, муж пропагандистки Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян. Из комы он так и не вышел. Украинцы активно обсуждают это событие в соцсетях.

Спасибо за хорошую новость! Сегодня в клубе будут танцы,

– пишут в комментариях.

Кеосаяну припоминают, как он призывал убивать украинцев. Шутят также о том, что к нему стоит присоединиться его жене Симоньян, которая тоже неоднократно призывала к военным преступлениям, в частности ядерной войны.

"Надеюсь, их любовь настолько сильная, что жить друг без друга они не смогут!" – с иронией отмечают украинцы.

Реагируют на смерть пропагандистов традиционно мемами.

Мемы о Тигране Кеосаяне

Тигран Кеосаян больше не возьмет Киев за три дня. И ты, Марго давай там, не задирайся,

– шутят пользователи.

Украинцы вспомнили, что Кеосаян когда-то "открывал шампанское" в день начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Называется вышел из комы но не в дверь", – пишут в соцсетях.

Что известно о смерти Тиграна Кеосаяна?