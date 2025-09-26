Помер відомий російський пропагандист, чоловік маргарити Симоньян, Тигран Кеосаян. Українці яскраво відреагували на це у соцмережах.

Кеосаяну пригадали його вислови на адресу українців. Про це повідомляє 24 Канал.

Як у соцмережах реагують на смерть Кеосаяна?

Після довгої коми помер російський режисер, чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян, Тигран Кеосаян. З коми він так і не вийшов. Українці активно обговорюють цю подію у соцмережах.

Дякуємо за гарну новину! Сьогодні в клубі будуть танці,

– пишуть у коментарях.

Кеосаяну пригадують, як він закликав вбивати українців. Жартують також про те, що до нього варто приєднатися його дружині Симоньян, яка теж неодноразово закликала до воєнниї злочинів, зокрема ядерної війни.

"Сподіваюся, їх кохання настільки сильне, що жити один без одного вони не зможуть!" – з іронією зазначають українці.

Реагують на смерть пропагандистів традиційно мемами.

Меми про Тиграна Кеосаяна

Тігран Кєосаян більше не візьме Київ за три дні. І ти, Марґо давай там, нє задєрживайся,

– жартують користувачі.

Українці пригадали, що Кеосаян колись "відкривав шампанське" у день початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Називається вийшов з коми але не вті двері", – пишуть у соцмережах.

Що відомо про смерть Тиграна Кеосаяна?