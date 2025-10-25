Во время переезда между частями от болезни умерла военнослужащая Виктория Курочкина
- 13 октября от сердечного недуга во время переезда между подразделениями ВСУ умерла 36-летняя Виктория Курочкина.
- Она служила стрелком-санитаром, возглавляла взвод беспилотных систем, имела статус участницы боевых действий и медаль "Участнику боевых действий".
13 октября во время переезда между подразделениями Вооруженных сил Украины из-за сердечного недуга умерла 36-летняя военная из Желтых Вод Виктория Курочкина (Гущина). Она служила стрелком-санитаром, впоследствии возглавила взвод беспилотных систем
О смерти защитницы сообщила Желтоводский городской совет, передает 24 Канал.
Что известно о Виктории Курочкиной (Гущину)?
Виктория родилась и выросла в Желтых Водах, училась в школе №12 и лицее имени Независимости Украины. Высшее образование получила в Кировоградском педагогическом университете, после чего работала на руководящих должностях в Киеве и Херсоне.
В конце 2023 года она подписала контракт с ВСУ, став стрелком-санитаром, а впоследствии – командиром взвода беспилотных систем. Выполняла боевые задачи в Донецкой и Харьковской областях, имела статус участницы боевых действий и медаль "Участнику боевых действий".
Как отметили в горсовете, тяжелые условия службы негативно повлияли на ее здоровье, однако даже после лечения и реабилитации Виктория каждый раз возвращалась на фронт.
У погибшей остались мама, сестра, две племянницы и муж, который сейчас продолжает службу. Прощание с военной состоялось 22 октября в ее родном городе.
Последние новости о потерях Украины
Целая семья погибла от удара российского дрона в Погребах. Их похоронили 24 октября. Погибли 38-летняя Антонина Зайченко, ее 6-месячная дочь Аделина и 12-летняя племянница Анастасия.
В Херсоне от российского обстрела погибла начальница отделения Укрпочты Карина Дементий. В момент удара она находилась в маршрутке на пути к работе.