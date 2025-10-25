Під час переїзду між частинами від хвороби померла військовослужбовиця Вікторія Курочкіна
- 13 жовтня від серцевої недуги під час переїзду між підрозділами ЗСУ померла 36-річна Вікторія Курочкіна.
- Вона служила стрільцем-санітаром, очолювала взвод безпілотних систем, мала статус учасниці бойових дій та медаль "Учаснику бойових дій".
13 жовтня під час переїзду між підрозділами Збройних сил України через серцеву недугу померла 36-річна військова з Жовтих Вод Вікторія Курочкіна (Гущина). Вона служила стрільцем-санітаром, згодом очолила взвод безпілотних систем
Про смерть захисниці повідомила Жовтоводська міська рада, передає 24 Канал.
Що відомо про Вікторію Курочкіну (Гущину)?
Вікторія народилася і виросла у Жовтих Водах, навчалася у школі №12 та ліцеї імені Незалежності України. Вищу освіту здобула у Кіровоградському педагогічному університеті, після чого працювала на керівних посадах у Києві та Херсоні.
Наприкінці 2023 року вона підписала контракт із ЗСУ, ставши стрільцем-санітаром, а згодом – командиром взводу безпілотних систем. Виконувала бойові завдання на Донеччині та Харківщині, мала статус учасниці бойових дій і медаль "Учаснику бойових дій".
Як зазначили у міськраді, важкі умови служби негативно вплинули на її здоров’я, однак навіть після лікування та реабілітації Вікторія щоразу поверталася на фронт.
У загиблої залишилися мама, сестра, дві племінниці та чоловік, який нині продовжує службу. Прощання з військовою відбулося 22 жовтня у її рідному місті.
Останні новини про втрати України
Ціла родина загинула від удару російського дрона в Погребах. Їх поховали 24 жовтня. Загинули 38-річна Антоніна Зайченко, її 6-місячна донечка Аделіна та 12-річна племінниця Анастасія.
У Херсоні від російського обстрілу загинула начальниця відділення Укрпошти Каріна Дементій. У момент удару вона перебувала в маршрутці на шляху до роботи.