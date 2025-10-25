Про смерть захисниці повідомила Жовтоводська міська рада, передає 24 Канал.

Що відомо про Вікторію Курочкіну (Гущину)?

Вікторія народилася і виросла у Жовтих Водах, навчалася у школі №12 та ліцеї імені Незалежності України. Вищу освіту здобула у Кіровоградському педагогічному університеті, після чого працювала на керівних посадах у Києві та Херсоні.

Наприкінці 2023 року вона підписала контракт із ЗСУ, ставши стрільцем-санітаром, а згодом – командиром взводу безпілотних систем. Виконувала бойові завдання на Донеччині та Харківщині, мала статус учасниці бойових дій і медаль "Учаснику бойових дій".

Як зазначили у міськраді, важкі умови служби негативно вплинули на її здоров’я, однак навіть після лікування та реабілітації Вікторія щоразу поверталася на фронт.

У загиблої залишилися мама, сестра, дві племінниці та чоловік, який нині продовжує службу. Прощання з військовою відбулося 22 жовтня у її рідному місті.

