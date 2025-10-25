О смерти защитницы сообщила Желтоводский городской совет, передает 24 Канал.

Смотрите также Большинство территории уже зачистили, – военный рассказал об успехах на Добропольском направлении

Что известно о Виктории Курочкиной (Гущину)?

Виктория родилась и выросла в Желтых Водах, училась в школе №12 и лицее имени Независимости Украины. Высшее образование получила в Кировоградском педагогическом университете, после чего работала на руководящих должностях в Киеве и Херсоне.

В конце 2023 года она подписала контракт с ВСУ, став стрелком-санитаром, а впоследствии – командиром взвода беспилотных систем. Выполняла боевые задачи в Донецкой и Харьковской областях, имела статус участницы боевых действий и медаль "Участнику боевых действий".

Как отметили в горсовете, тяжелые условия службы негативно повлияли на ее здоровье, однако даже после лечения и реабилитации Виктория каждый раз возвращалась на фронт.

У погибшей остались мама, сестра, две племянницы и муж, который сейчас продолжает службу. Прощание с военной состоялось 22 октября в ее родном городе.

Последние новости о потерях Украины