Провела в реанимации почти месяц: в Киеве умерла женщина, пострадавшая во время атаки 7 сентября
- 74-летняя женщина, которая пострадала во время атаки на Киев 7 сентября, умерла в реанимации через месяц после ранения.
- Атака 7 сентября унесла жизни пяти человек – на прошлой неделе умерла Татьяна Сакиян.
К сожалению, российские атаки продолжают уносить жизни украинцев. Умерла 74-летняя женщина, которая получила ранения еще 7 сентября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.
Что известно о смерти женщины после атаки по Киеву?
Кличко привел очень мало подробностей.
В реанимации одной из столичных больниц умерла 74-летняя женщина, которая пострадала от атаки врага на Киев 7 сентября,
– написал он.
Но мэр столицы напомнил, что 7 сентября во время атаки на Киев в Святошинском районе погибли молодая женщина и ее маленький ребенок.
"На следующий день из-под завалов достали тело еще одной жертвы – мужчины. Неделю назад в больнице умерла молодая женщина, которая пострадала от ракетного обстрела. На тот момент она была беременна. За ее жизнь врачи боролись две недели. Малыша медики спасли, сделав матери кесарево сечение. А женщину спасти не удалось..." – говорится в сообщении чиновника.
Обратите внимание! Погибшая роженица – это Татьяна Сакиян. У нее было 95% ожогов тела после обстрела, поскольку "Шахед" влетел прямо в ее квартиру. Маленький Назарчик и его отец в тяжелом состоянии в больнице.
Таким образом, жертв атаки на Киев 7 сентября уже 5 – это, в частности, три женщины и маленький ребенок.
24 Канал выражает соболезнования всем, кто знал погибшую. Вечная память!
Что известно об атаке на Киев 7 сентября?
- В тот день россияне ударили "Шахедами" и ракетами по столице. Горели авто и склады.
- В Святошинском и Дарницком районах враг повредил дома, они частично обрушились. Люди попали под завалы.
- Также эта атака стала первой, когда оккупанты смогли ударить по Кабинету министров. Утром украинские и мировые СМИ облетели фото с дымом на Майдане Независимости.
- К счастью, россияне повредили только угол правительственного здания. Пожар вспыхнул на нескольких этажах.
- Впоследствии сообщили, что по Кабинету министров прилетел "Искандер", а не дрон. Оружие содержало более 30 деталей, которые попадают в Россию в обход санкций.