Провела в реанімації майже місяць: у Києві померла жінка, що постраждала під час атаки 7 вересня
- 74-річна жінка, яка постраждала під час атаки на Київ 7 вересня, померла в реанімації через місяць після поранення.
- Атака 7 вересня забрала життя п'яти осіб – минулого тижня померла Тетяна Сакіян.
На жаль, російські атаки продовжують забирати життя українців. Померла 74-річна жінка, яка дістала поранення ще 7 вересня.
Що відомо про смерть жінки після атаки по Києву?
Кличко навів дуже мало подробиць.
У реанімації однієї зі столичних лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала від атаки ворога на Київ 7 вересня,
– написав він.
Але мер столиці нагадав, що 7 вересня під час атаки на Київ у Святошинському районі загинули молода жінка і її маленька дитина.
"Наступного дня з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви – чоловіка. Тиждень тому в лікарні померла молода жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу. На той момент вона була вагітна. За її життя лікарі боролися два тижні. Малюка медики врятували, зробивши матері кесарів розтин. А жінку врятувати не вдалося…" – мовиться в дописі посадовця.
Зверніть увагу! Загибла породілля – це Тетяна Сакіян. Вона мала 95% опіків тіла після обстрілу, оскільки "Шахед" влетів просто в її квартиру. Маленький Назарчик і його батько у важкому стані в лікарні.
Таким чином, жертв атаки на Київ 7 вересня уже 5 – це, зокрема, три жінки та маленька дитина.
Що відомо про атаку на Київ 7 вересня?
Того дня росіяни вдарили "Шахедами" і ракетами по столиці. Горіли авто та склади.
У Святошинському та Дарницькому районах ворог пошкодив будинки, вони частково обвалилися. Люди потрапили під завали.
Також ця атака стала першою, коли окупанти змогли вдарити по Кабінету міністрів. Зранку українські та світові ЗМІ облетіли фото з димом на Майдані Незалежності.
На щастя, росіяни пошкодили тільки кут урядової будівлі. Пожежа спалахнула на кількох поверхах.
Згодом повідомили, що по Кабінету міністрів прилетів "Іскандер", а не дрон. Зброя містила понад 30 деталей, які потрапляють у Росію в обхід санкцій.