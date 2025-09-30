На жаль, російські атаки продовжують забирати життя українців. Померла 74-річна жінка, яка дістала поранення ще 7 вересня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Віталія Кличка.

Дивіться також Росіяни вбили медсестру, яка допомагала пацієнтові під час обстрілу Києва

Що відомо про смерть жінки після атаки по Києву?

Кличко навів дуже мало подробиць.

У реанімації однієї зі столичних лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала від атаки ворога на Київ 7 вересня,

– написав він.

Але мер столиці нагадав, що 7 вересня під час атаки на Київ у Святошинському районі загинули молода жінка і її маленька дитина.

"Наступного дня з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви – чоловіка. Тиждень тому в лікарні померла молода жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу. На той момент вона була вагітна. За її життя лікарі боролися два тижні. Малюка медики врятували, зробивши матері кесарів розтин. А жінку врятувати не вдалося…" – мовиться в дописі посадовця.

Зверніть увагу! Загибла породілля – це Тетяна Сакіян. Вона мала 95% опіків тіла після обстрілу, оскільки "Шахед" влетів просто в її квартиру. Маленький Назарчик і його батько у важкому стані в лікарні.

Таким чином, жертв атаки на Київ 7 вересня уже 5 – це, зокрема, три жінки та маленька дитина.

24 Канал висловлює співчуття всім, хто знав загиблу. Вічна пам'ять!

Що відомо про атаку на Київ 7 вересня?