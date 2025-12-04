Умеров и Гнатов встретятся с Виткоффом: член делегации Украины рассказал детали
- Рустем Умеров и Андрей Гнатов встретятся с американской стороной во Флориде для обсуждения результатов визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.
- Украина готова к переговорам на высшем уровне, но также настаивает на усилении санкций и использовании активов России для поддержки Украины.
Член делегации в переговорах с США и советник главы Офиса президента Александр Бевз рассказал о ходе переговорного процесса. Он сообщил, что в четверг, 4 декабря, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов встретятся с американской стороной во Флориде.
Какова цель встречи 4 декабря во Флориде?
Украинская сторона хочет узнать, как прошел визит американской делегации в Москву.
Сегодня (4 декабря – 24 Канал) во Флориде Рустем Умеров и Андрей Гнатов встретятся с американской стороной. Цель – получить бриф о результатах визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, а также фидбек после обсуждения этого визита с Президентом Трампом и его командой,
– написал Бевз.
По результатам этой встречи президент Зеленский определит дальнейшие шаги и передаст соответствующие поручения переговорной группе.
"Ключевые проблемные политические вопросы остаются к обсуждению на уровне лидеров, Украина готова к переговорам на высшем уровне", – подчеркнул советник ОП.
Он также отметил, что Россия продолжает ставить ультиматумы. Несмотря на это, Украина будет продолжать дипломатическую и политическую работу для достижения устойчивого мира.
Кроме того, Украина ежедневно общается с европейскими партнерами для их полного вовлечения в процесс, потому что "роль Европы является крайне важной".
Но дипломатия должна сочетаться с давлением на агрессора, должны быть усилены санкции, нужны четкие решения по использованию активов РФ для поддержки Украины и усиления нашей дальнобойности,
– добавил Бевз.
Западные СМИ утверждают, что в переговорах по завершению войны в Украине сейчас обсуждаются 4 отдельных элемента: суверенитет, территории, экономическое сотрудничество и европейская безопасность.
Макрон призвал Россию прекратить удары по критическим объектам Украины на три месяца. Французский президент хочет, чтобы к этому призыву также присоединился Китай.
Между тем Путин заявил, что Россия "в любом случае освободит" Донбасс и "Новороссию" военным или иным путем. А недавние переговоры с Виткоффом и Кушнером он назвал "очень полезными". Несмотря на это, отметил, что не соглашается на некоторые пункты.