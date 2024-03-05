В результате уничтожения российского "Сергея Котова" погибли семь членов экипажа, еще шестеро ранены

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 уничтожило патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота России. В результате поражения корабля погибли 7 членов экипажа и еще 6 получили ранения.

По предварительным данным Главного управления разведки, в результате атаки на патрульный корабль “Сергей Котов”, что привела к уничтожению судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили 7 безвозвратных и 6 санитарных.

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На корабле находились еще 52 члена экипажа, которых врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков "Сергея Котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы,

– отметили в ГУР.

Ранее спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявлял, что потери у оккупантов в результате поражения корабля будут достаточно серьезными. Он отмечал, что некоторых членов экипажа точно вытаскивали из воды и эвакуировали.

Кроме самого корабля и членов экипажа, украинские военные уничтожили также находившийся на борту транспортно-боевой вертолет Ка-29. Плетенчук добавил, что атака на судно в таком случае – это два в одном.

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