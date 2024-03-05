Унаслідок знищення російського "Сергія Котова" загинули сім членів екіпажу, ще шестеро поранено
Джерело:ГУР
В ніч із 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 знищив патрульний корабель "Сергій Котов" Чорноморського флоту Росії. Унаслідок ураження корабля загинули 7 членів екіпажу і ще 6 отримали поранення.
За попередніми даними Головного управління розвідки, внаслідок атаки на патрульний корабель "Сергій Котов", що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали 7 безповоротних та 6 санітарних.
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На кораблі перебували ще 52 члени екіпажу, яких ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.
Схоже, що врятованих і ошелешених моряків "сєрґєя котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби,
– зазначили у ГУР.
Раніше речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявляв, що втрати в окупантів внаслідок ураження корабля будуть досить серйозними. Він зазначав, що деяких членів екіпажу точно витягали з води і евакуювали.
Окрім самого корабля та членів екіпажу, українські військові знищили також транспортно-бойовий вертоліт Ка-29, який був на борту. Плетенчук додав, що атака на судно в такому разі – це два в одному.
"Сергій Котов" пішов під воду: що відомо
- Спецпідрозділ ГУР Group 13 разом із ВМС та за підтримки Мінцифри атакував російський патрульний корабель "Сергій Котов" біля Керченської протоки в територіальних водах України. "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
- За попереднім аналізом експертів, сучасне російське судно вже не підлягає ремонту. До речі, його внесли до складу Чорноморського флоту Росії лише 30 липня 2022 року.
- Орієнтовна ціна корабля "Сергій Котов" – 65 мільйонів доларів. Знищили корабель морські дрони Magura V5. За словами Андрія Юсова, умовно – 5 прямими влучаннями.
- У ГУР Міноборони України уточнюють, що ця операція була б неможлива без залучення Військово-морських сил та Міністерства цифрової трансформації. Власне, у лютому 2024 року очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував покращення дронів Magura.