Ведь наши бойцы сумели осуществить очередную удачную операцию. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал в эфире “Свобода. Утро", что они вместе с Военно-морскими силами ВСУ провели блестящую операцию и "Сергей Котов" на этот раз окончательно уничтожен, пишет 24 Канал.

Смотрите также Тьма, взрывы и морское дно: в сети показали вероятное видео атаки на корабль "Сергей Котов"

Он вспомнил, что Украина охотилась на этот корабль не впервые и уже были успешные атаки, однако вражеское судно сумели восстановить.

Что известно о последствиях уничтожения "Сергея Котова"

Есть погибшие и раненые. Однако, есть вероятность, что часть экипажа могла эвакуироваться. По крайней мере известно о более 10 карет скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом. То есть эвакуационная операция все же проводилась,

– заявил Юсов.

По его словам, российский корабль, который ночью атаковали украинские разведчики, ранее участвовал в атаке на остров Змеиный, а еще на нем планировали разместить зенитно-ракетные комплексы.

"Были планы по размещению зенитно-ракетных комплексов на само судно. И уже такие попытки были. Чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено, а это означает больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны. Также "Сергей Котов" примечателен тем, что он участвовал вместе с крейсером "Москва" на остров Змеиный, собственно теперь присоединился к тому же крейсеру "Москва", – заверил Юсов.