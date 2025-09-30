Укр Рус
24 Канал Новости Украины Уничтожены подполковник и еще двое росгвардейцев: ГУР провело операцию в Ставропольском крае
30 сентября, 11:10
1

Уничтожены подполковник и еще двое росгвардейцев: ГУР провело операцию в Ставропольском крае

Маргарита Волошина

В Ставропольском крае удалось ликвидировать трех росгвардейцев. Оккупанты двигались на полигон, однако добраться до пункта назначения им так и не удалось.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там сообщили детали.

Смотрите также Почти еще тысяча захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 30 сентября 

Какую операцию провело ГУР в России?

Ликвидация россиян в Ставропольском крае: смотрите видео

 