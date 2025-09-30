30 сентября, 11:10
Уничтожены подполковник и еще двое росгвардейцев: ГУР провело операцию в Ставропольском крае
В Ставропольском крае удалось ликвидировать трех росгвардейцев. Оккупанты двигались на полигон, однако добраться до пункта назначения им так и не удалось.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там сообщили детали.
Какую операцию провело ГУР в России?
Ликвидация россиян в Ставропольском крае: смотрите видео