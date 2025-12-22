Устроили грохот: беспилотники поразили морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз"

В ночь с 21 на 22 декабря ударные беспилотники поразили Морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки.

Какие последствия налета дронов?

Как сообщают источники в ГУР, в результате нанесенных ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура, что повлекло масштабный пожар.

Собеседник в ГУР также подчеркнул, что военная разведка наращивает ударные санкции по энергетическому сектору государства-агрессора, который непосредственно вовлечен в финансирование войны против Украины.