Можно ли уволиться из армии, если один из родителей имеет инвалидность: объяснение юристов
- Увольнение с военной службы возможно, если один из родителей военнослужащего имеет инвалидность I или II группы и нуждается в постоянном уходе, при отсутствии других членов семьи, которые могут ухаживать.
- Для увольнения нужно составить и подать рапорт на имя командира с подтверждающими документами.
В Украине продолжается мобилизация и военное положение. Эксперты рассказали, можно ли уволиться из армии, если один из родителей имеет инвалидность и нуждается в постоянном уходе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".
Можно ли уволиться со службы, если один из родителей имеет инвалидность?
Адвокаты рассказали, что действительно, по закону одним из оснований для увольнения с военной службы является необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I или II группы, при условии что такое лицо является членом семьи военнослужащего первой степени родства (отец или мать) и отсутствия других членов семьи, осуществляющих постоянный уход.
Закон ограничивается наличием I или II группы инвалидности у собственных родителей или родителей жены (мужа), поэтому если у матери/отца имеется III группа инвалидности, основание для такого освобождения не предусмотрено законом,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, также должны быть выполнены определенные условия:
- запись о необходимости постоянного ухода должна содержаться в заключении медицинской комиссии;
- отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства такого лица.
Эксперты отметили, что бывают случаи, когда другие члены семьи первой или второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе, тогда военнослужащий также имеет право на отсрочку.
Как уволиться со службы, если один из родителей имеет инвалидность
Так, чтобы уволиться из армии для ухода за одним из родителей с инвалидностью нужно составить рапорт на имя командира воинской части. К нему нужно приложить все подтверждающие документы.
Рапорт следует подготовить в двух экземплярах, первый – для представления командиру, второй рапорт готовится для того, чтобы вам поставили отметку о принятии и регистрации документа,
– указывают юристы.
Рапорт, в частности, можно подать через мобильное приложение Армия+.
После этого командир согласовывает рапорт, проводит с беседу по вопросам увольнения и составляет лист беседы, при наличии оснований готовит расчет выслуги лет.
В Украине упростили перевод в другие части
1 октября 2025 года Правительство ускорило процесс перевода военных в другие части.
Так, был нормирован порядок реагирования командиров на кадровые переводы. Соответствующие меры должны минимизировать случаи игнорирования или затягивания решений.
Теперь командиры имеют до 30 дней для выполнения распоряжения о переводе. Не более 20 дней есть на принятие и сдачу должности военнослужащим. Все спорные вопросы будет решать специальная группа.