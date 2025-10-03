В Украине продолжается мобилизация и военное положение. Эксперты рассказали, можно ли уволиться из армии, если один из родителей имеет инвалидность и нуждается в постоянном уходе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Можно ли уволиться со службы, если один из родителей имеет инвалидность?

Адвокаты рассказали, что действительно, по закону одним из оснований для увольнения с военной службы является необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I или II группы, при условии что такое лицо является членом семьи военнослужащего первой степени родства (отец или мать) и отсутствия других членов семьи, осуществляющих постоянный уход.

Закон ограничивается наличием I или II группы инвалидности у собственных родителей или родителей жены (мужа), поэтому если у матери/отца имеется III группа инвалидности, основание для такого освобождения не предусмотрено законом,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, также должны быть выполнены определенные условия:

запись о необходимости постоянного ухода должна содержаться в заключении медицинской комиссии;

отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства такого лица.

Эксперты отметили, что бывают случаи, когда другие члены семьи первой или второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе, тогда военнослужащий также имеет право на отсрочку.

Как уволиться со службы, если один из родителей имеет инвалидность

Так, чтобы уволиться из армии для ухода за одним из родителей с инвалидностью нужно составить рапорт на имя командира воинской части. К нему нужно приложить все подтверждающие документы.

Рапорт следует подготовить в двух экземплярах, первый – для представления командиру, второй рапорт готовится для того, чтобы вам поставили отметку о принятии и регистрации документа,

– указывают юристы.

Рапорт, в частности, можно подать через мобильное приложение Армия+.

После этого командир согласовывает рапорт, проводит с беседу по вопросам увольнения и составляет лист беседы, при наличии оснований готовит расчет выслуги лет.

