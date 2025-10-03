В Україні триває мобілізація та воєнний стан. Експерти розповіли, чи можна звільнитися з війська, якщо один з батьків має інвалідність і потребує постійного догляду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Чи можна звільнитися з служби, якщо один з батьків має інвалідність?

Адвокати розповіли, що справді, за законом однією з підстав для звільнення з військової служби є необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I чи II групи, за умови що така особа є членом сім’ї військовослужбовця першого ступеня споріднення (батько або матір) та відсутності інших членів сім’ї, які здійснюють постійний догляд.

Закон обмежується наявністю І або ІІ групи інвалідності у власних батьків чи батьків дружини (чоловіка), тому якщо у матері/батька наявна ІІІ група інвалідності, підстава для такого звільнення не є передбачена законом,

– йдеться у повідомленні.

Крім цього, також повинні бути виконані певні умови:

запис про необхідність постійного догляду має міститися у висновку медичної комісії;

відсутність інших членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення такої особи.

Експерти зауважили, що бувають випадки, коли інші члени сім’ї першого чи другого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду, тоді військовослужбовець також має право на відстрочку.

Як звільнитися з служби, якщо один з батьків має інвалідність

Так, аби звільнитися з війська задля догляду за одним з батьків з інвалідністю потрібно скласти рапорт на ім’я командира військової частини. До нього потрібно додати всі підтверджуючі документи.

Рапорт варто підготувати у двох екземплярах, перший – для подання командиру, другий рапорт готується для того, щоб вам поставили відмітку про прийняття та реєстрацію документа,

– вказують юристи.

Рапорт, зокрема, можна подати через мобільний застосунок Армія+.

Після цього командир погоджує рапорт, проводить з бесіду з питань звільнення і складає аркуш бесіди, за наявності підстав готує розрахунок вислуги років.

