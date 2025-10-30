На войну или на расстрел: 23-летний узбек рассказал о методах России пополнять войско

Россия развивает схему вербовки трудовых мигрантов в оккупационную армию. Так, гражданин Узбекистана Акбар Курбонов рассказал, что его обманом отправили воевать в Украину на стороне России.

Курбонов родился в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Ранее он работал на автозаводе КАМАЗ в Набережных Челнах, однако из-за махинаций со стороны России попал в армию оккупантов. Об этом стало известно из обнародованного проектом "Хочу жить" видео, передает 24 Канал.

Актуально Их осталось около 1000: в плен возле Покровска попал солдат из самых маленьких народов России

Как узбек высказался об армии России?

Курбонов записал видеообращение из оккупированного Луганска, где находится под контролем российских военных.

Он призвал помочь ему и другим, ведь рядом с ним много узбеков, часть уже похоронили.

Акбар рассказал о пытках, которые пережили вербованные, и отметил, что знает места захоронения своих земляков, которых дома ждут родители.

По словам Курбонова, его обманули посредники, которые предлагали легальную работу в России. В августе 2024 года ему предложили работу водителем в Ростове-на-Дону.

После приезда его насильно отвезли в военкомат, где под давлением заставили подписать контракт с Минобороны РФ, предусматривающий службу в вооруженных силах один год в должности стрелка и гранатометчика.

После отказа подписать документ Акбара избили. Он оказался на полигоне на Донбассе, где его и других мигрантов из Центральной Азии держат под контролем российские военные.

Заметьте! Курбонов сообщает, что тех, кто пытается убежать, расстреливают, а сам он неоднократно подвергался побоям за отказ участвовать в боевых действиях.

Смотрите обращение Курбонова / Видео проекта "Хочу жить"

Вербовщики работали через посредников. К Акбару обратился человек по имени Сергей, который познакомил его с Андреем Колесниковым. Именно эти двое отвезли Курбонова в военкомат и передали "солидным мужчинам", которые дальше контролировали парня.

Журналисты узбекской службы "Радио Свобода" не смогли связаться с Сергеем, а Колесников коротко заявил, что занимается пассажирскими перевозками, после чего прекратил контакты.

Как Узбекистан реагирует на вербовку своих граждан Россией?

Мать парня, Рузигуль Бобоева, обращалась к властям Узбекистана с просьбой вернуть сына домой. Она утверждает, что получает лишь формальные отписки, несмотря на многочисленные обращения.

В то же время страна остается одним из лидеров по количеству граждан, завербованных в российскую армию и погибших на войне в Украине.

Власти Узбекистана официально осуждают вербовку граждан, предусматривая до 10 лет лишения свободы за участие в наемничестве, однако категорического протеста против политики Кремля по отправке узбекистанцев на войну не было.

Что известно о других национальностях в российской армии?