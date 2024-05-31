В Крыму на набережной Алушты зарезали двух оккупантов
В Алуште местный якобы убил двух российских оккупантов. Сообщается, что 40-летний мужчина сделал это едва ли не голыми руками.
Более того, российские СМИ заявили и о третьем "пострадавшем".
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Подробности инцидента
Российские СМИ заявили, что 40-летний житель Алушты напал на двух российских военных. Якобы от его рук погибли 39-летний оккупант Ниязбек Ш. из Владикавказа и 32-летний Александр У. из Ростова-на-Дону.
Также сообщается что, пострадал еще один человек из Ростовской области, который получил раны кисти и забрюшинного пространства. В дополнение, он находится под воздействием токсичного вещества неизвестного происхождения.
В соцсетях приводят две версии произошедшего. По одной из них, российские военнослужащие напали на прохожего и начали его бить, а тот начал защищаться ножом.
Другая версия кардинально противоположная – якобы оккупанты сделали замечание компании, что пьет, а один из ее участников резко на него отреагировал.
Официальной информации об этом, конечно, нет. Однако видео с телами убитых оккупантов уже блуждают в сети.
К слову, вчера, 30 мая, по российским захватчикам в Крыму прилетело и от Сил обороны Украины.
Что известно о взрывах в Крыму 30 мая
- В ночь на 30 мая в Керчи прогремели по меньшей мере 10 взрывов возле Крымского моста.
- Впоследствии в ГУР МО сообщили, что спецподразделение "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав России на территории оккупированного полуострова.
- Разведчики смогли поразить два российских катера типа "Тунец".
- Позже в Генштабе сообщили, что Силы обороны поразили и Керченскую паромную переправу. В результате атаки существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.