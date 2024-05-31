У Криму на набережній Алушти зарізали двох окупантів
В Алушті місцевий нібито вбив двох російських окупантів. Повідомляється, що 40-річний чоловік зробив це ледь не голіруч.
Ба більше, російські ЗМІ заявили й про третього "потерпілого".
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Подробиці інциденту
Російські ЗМІ заявили, що 40-річний житель Алушти напав на двох російських військових. Нібито від його рік загинули 39-річний окупант Ніязбек Ш. з Владикавказу та 32-річний Олександр У. з Ростова-на-Дону.
Також повідомляється що, постраждав ще один чоловік із Ростовської області, який отримав рани кисті та заочеревинного простору. На додачу, він перебуває під впливом токсичної речовини невідомого походження.
У соцмережах наводять дві версії події. За однією з них, російські військовослужбовці напали на перехожого і почали його бити, а той почав захищатися ножем.
Інша версія кардинально протилежна – буцімто окупанти зробили зауваження компанії, що п'є, а один з її учасників різко на нього відреагував.
Офіційної інформації про це, звісно, немає. Однак відео з тілами вбитих окупантів вже блукають в мережі.
До слова, вчора, 30 травня, по російських загарбниках у Криму прилетіло і від Сил оборони України.
Що відомо про вибухи в Криму 30 травня
- У ніч на 30 травня у Керчі прогриміли щонайменше 10 вибухів біля Кримського мосту.
- Згодом у ГУР МО повідомили, що спецпідрозділ "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад Росії на території окупованого півострова.
- Розвідники змогли уразити два російських катери типу "Тунець".
- Пізніше у Генштабі повідомили, що Сили оборони уразили і Керченську поромну переправу. В результаті атаки суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.