В Беларуси – масштабная проверка армии под грифом "секретно": Лукашенко отдает приказы сам
- В Беларуси 23 января началась масштабная проверка готовности армии, проходящая под грифом "секретно" и обходящая министерство обороны.
- Лукашенко якобы держит ее на "самом жестком" контроле.
В Беларуси 23 января началась масштабная проверка готовности армии для "защиты" страны под грифом "секретно". Она якобы проходит по новой системе, минуя минобороны.
Распоряжение Лукашенко с грифом "секретно" и замыслом проверки передается госсекретарем Совбеза безопасности Александром Вольфовичем сразу командиру механизированной бригады. об этом пишет белорусское минобороны.
Как проходит проверка готовности армии в Беларуси?
Вольфович контролирует ход проверки на месте и утверждает, что "главнокомандующий" ежедневно держит на "жестком" личном контроле порядок ее проведения и дает соответствующие указания.
Таким образом министр обороны никак не может повлиять на ход проверки.
Вчера один из механизированных батальонов в соответствии с полученным заданием совершил марш более 50 километров по пересеченной местности в условиях применения диверсионно-разведывательных групп противника,
– рассказал 24 января секретарь Совбеза Беларуси.
По его словам, с задачей солдаты справились.
"Конечно, накладывает отпечаток и зимние условия, мороз, но на личный состав это, в целом, действует ободряюще", – добавил Вольфович.
Впереди у белорусских армейцев запланированы контрольные занятия по физподготовке и огневой подготовке.
Госсек заявил, что темпы проверки и объемы будут наращиваться.
"Впереди много мероприятий оперативно-тактического направления", – подытожил он.
Политолог Кирилл Сазонов 24 Каналу ранее отмечал, что белорусская армия сравнительно небольшая, но не стоит недооценивать их. Этой проверкой белорусские власти хотят держать Украину в напряжении.
Также Лукашенко заявлял, что в Беларуси якобы есть план действий для экстренных случаев, намекая, что "венесуэльского сценария" в его стране не будет.
Между тем он продолжает заручаться поддержкой России. Даже сообщалось, что Путин передал ему ракетный комплекс "Орешник". Оружие якобы разместили на боевом дежурстве в Беларуси, но эксперты усомнились, потому что пусковых установок не показали на видео, опубликованном с той авиабазы.