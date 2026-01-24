В Беларуси – масштабная проверка армии под грифом "секретно": Лукашенко отдает приказы сам

В Беларуси 23 января началась масштабная проверка готовности армии для "защиты" страны под грифом "секретно". Она якобы проходит по новой системе, минуя минобороны.

Распоряжение Лукашенко с грифом "секретно" и замыслом проверки передается госсекретарем Совбеза безопасности Александром Вольфовичем сразу командиру механизированной бригады. об этом пишет белорусское минобороны.

Как проходит проверка готовности армии в Беларуси?

Вольфович контролирует ход проверки на месте и утверждает, что "главнокомандующий" ежедневно держит на "жестком" личном контроле порядок ее проведения и дает соответствующие указания.

Таким образом министр обороны никак не может повлиять на ход проверки.

Вчера один из механизированных батальонов в соответствии с полученным заданием совершил марш более 50 километров по пересеченной местности в условиях применения диверсионно-разведывательных групп противника,

– рассказал 24 января секретарь Совбеза Беларуси.

По его словам, с задачей солдаты справились.

"Конечно, накладывает отпечаток и зимние условия, мороз, но на личный состав это, в целом, действует ободряюще", – добавил Вольфович.

Проверка белорусской армии: смотрите видео

Впереди у белорусских армейцев запланированы контрольные занятия по физподготовке и огневой подготовке.

Госсек заявил, что темпы проверки и объемы будут наращиваться.

"Впереди много мероприятий оперативно-тактического направления", – подытожил он.

