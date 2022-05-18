В Беларуси снимают с продаж известную антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла

В Беларуси изымают из продаж роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984". В нем говорится о тоталитарном государстве.

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В независимых СМИ сообщили, что сами издатели получили приказ, чтобы убрать книгу с полок. Интересно, что события романа часто сравниваются с современными режимами в России и Беларуси.

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Снять с продаж все версии книги Оруэлла Д. "1984". Об исполнении будет сообщено не позднее 19 мая,

– говорится в приказе.

В то же время, государственная сеть "Белкнига" пока продает антиутопию Оруэлла на сайте. Русскоязычные издания "1984" также есть в продаже в некоторых белорусских онлайн-магазинах.

Почему могли запретить эту книгу

Журналисты издания "Наша нива" связывают запрет на продажу книги с задержанием издателя Андрея Янушкевича. Так, 16 мая белорусские силовики обыскали его квартиру, а самого мужчину задержали и конфисковали 200 книг.

По словам журналистов, на книжный магазин совершили рейдерское нападение, а в отчетах спецслужбы сосредоточились на полках с романом "1984".

Недавно в России завели дело на мужчину , который бесплатно раздавал роман Оруэлла "1984". Его обвиняют в дискредитации российской армии.

Ранее издательство Янушкевича открыло книжный магазин "Книгавка", где продавалась белорусскоязычная литература.

Что известно о романе-антиутопии и сходстве с современными режимами

"1984" – это роман британского автора Джорджа Оруэлла, который написал его в 1948 году. Он может являться аллюзией на Советский Союз.

В антиутопии "1984" говорится о тоталитарном государстве Океании, где даже новости и историю переписывают в соответствии с требованиями партии.

Режим возглавляет "Старший брат", прототипом которого был Сталин, а лозунгами партии есть слова: "война – это мир, свобода – это рабство, незнание – это сила".

На белорусский его перевел Сергей Шупа в 1992 году, когда вышло первое издание.

Уже в 2020 году роман переиздали в издательстве Янушкевича, а в следующем году вышел дополнительный тираж произведения.

Роман стал лидером продаж во многих книжных магазинах и оказался на 4-м месте в списке бестселлеров в государственной сети "Белкнига".

Важными элементами режима является "Полиция мысли", выполняющая роль спецслужб, "Министерство любви", занимающееся пыткой, "Министерство правды", отвечающее за пропаганду и т.д.

"Редкий случай для книги, которая впервые вышла много десятилетий назад. И отражение того, как люди воспринимают происходящие в стране процессы", – пишут в белорусском издании.

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