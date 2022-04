Вместе с ней группа " Село і люди " представила одноименную песню по мотивам книги. "Баю, бляха, бай" должна была выйти в феврале, в харьковском издательстве Vivat.

Читайте также Деньги с людей не берем, – Наталья Карпа рассказала, как отдала свой дом семье из Харькова

Первая за время полномасштабной войны презентация книги

Книгу Адама Мансбаха "Баю, бляха, бай" перевел украинский писатель Сергей Жадан. Во время работы над текстом он вдохновился и создал по мотивам книги одноименную песню . Презентацию и выступление группы с музыкальной композицией транслировали вживую на странице издательства Vivat, во время чего собирали деньги на нужды украинской армии.

Мне нравится, что эта презентация проходит в Харькове. Пусть даже в подвале, но все равно – это наш украинский Харьков, наша литературная жизнь. Мы потом выйдем из подвалов в магазины и дворцы спорта, где будем собирать миллионные толпы читателей,

– поделился Жадан.

Украинский музыкант и писатель рассказал, что перевел книгу еще до войны. Она должна была выйти в феврале, но из-за полномасштабного вторжения России издание немного отсрочилось. Жадан объяснил, что текст книги – ироничный, позитивный , для тех, кто умеет посмеяться над собой и обстоятельствами.

Что известно о книге "Баю, бляха, бай"

Детская книга для родителей. Стала бестселлером №1 на площадке Amazon за месяц до ее выхода из печати в 2011 году. Мансбах написал ее под предлогом того, что его дочь иногда не могла заснуть в течение четырех часов, и это очень раздражало писателя. Книга разошлась миллионными тиражами, став мировым бестселлером.

К слову, после 24 февраля 2022 Адам Мансбах выступил в поддержку Украины и присоединился к культурному бану России совместно с другими зарубежными писателями. Автор опубликовал обложку своей книги с оригинальным названием Go Fuck to Sleep с обновленным слоганом – Go Fuck Yourself, Putin .

Генеральный директор издательства Vivat отметила, что первая книжная презентация во время войны должна показать всему миру непокорность украинцев, которые даже в таких условиях способны организовывать презентации книг. "Нация, читающая книги, непременно победит нацию , которая смотрит телевизор", – добавила она.

Презентация книги "Баю, бляха, бай" в харьковском бомбоубежище / Фото Сергей Бобок