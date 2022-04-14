Мужчину обвиняют в дискредитации российской армии

Местный житель Иванова Дмитрий Силин бесплатно раздавал прохожим книги с романом-антиутопией "1984" Джорджа Оруэлла. Об этом пишут российские СМИ.

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Ситуация в России слишком сильно напоминает то, о чем писал Оруэлл в романе "1984". Поэтому российская полиция составила протокол на мужчину.

Его обвиняют в дискредитации российской армии. 12 апреля дело Дмитрия Силина поступило в Ленинский районный суд.



В России мужчина раздавал прохожим роман Оруэлла "1984" / Фото росСМИ