Девушку обвинили в том, что она участвовала в несанкционированной акции

Российский суд приговорил девушку к двум годам колонии. Как сообщают российские СМИ, ей угрожал срок до 5 лет тюрьмы.

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Анастасия Левашова признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима,

– заявили в суде.

По версии следствия оккупантов, инцидент произошел вечером 24 февраля. Девушку обвинили в том, что она участвовала в несанкционированной акции возле Пушкинской площади.

Она бросила в сторону правоохранителей стеклянную бутылку со смесью из легковоспламеняющихся и горючих веществ. Анастасию Левашову сразу задержали и поместили в СИЗО.

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