Чоловіка звинувачують у дискредитації російської армії
Місцевий житель Іванова Дмитро Сілін безкоштовно роздавав перехожим книги з романом-антиутопією "1984" Джорджа Орвелла. Про це пишуть російські ЗМІ.
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Ситуація у Росії надто сильно нагадує те, про що писав Орвелл у романі "1984". Тому російська поліція склала протокол на чоловіка.
Його звинувачують у дискредитації російської армії. 12 квітня справа Дмитра Сіліна надійшла до Ленінського районного суду.
У Росії чоловік роздавав перехожим роман Орвелла "1984" / Фото росЗМІ
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