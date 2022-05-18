У Білорусі знімають з продажу відому антиутопію "1984" Джорджа Орвелла
Джерело:"Наша ніва"
У Білорусі вилучають з продажу роман-антиутопію Джорджа Орвелла "1984". У ньому мовиться про тоталітарну державу.
Книги поки можна купити онлайн
У тамтешніх незалежних ЗМІ повідомили, що самі видавці отримали наказ, щоб прибрати книгу з полиць. Цікаво, що події роману часто порівнюють із сучасними режимами у Росії та Білорусі.
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Зняти з продажу всі версії книги Орвелла Д. "1984". Про виконання буде повідомлено не пізніше 19 травня,
– мовиться у наказі.
Водночас державна мережа "Белкнига" поки що продає антиутопію Орвелла на сайті. Російськомовні видання "1984" також є у продажі у деяких білоруських онлайн-книгарнях.
Чому могли заборонити цю книгу
Журналісти видання "Наша ніва" пов'язують заборону на продаж книги із затриманням видавця Андрія Янушкевича. Так, 16 травня білоруські силовики обшукали його помешкання, а самого чоловіка затримали і конфіскували 200 книг.
За словами журналістів, на книгарню здійснили рейдерський напад, а у звітах спецслужби зосередилися на полицях з романом "1984".Довідка. Нещодавно у Росії завели справу на чоловіка, який безкоштовно роздавав роман Орвелла "1984". Його звинувачують у дискредитації російської армії.
Раніше видавництво Янушкевича відкрило книгарню "Кнігаўка", де продавалася білоруськомовна література.
Що відомо про роман-антиутопію та схожість з сучасними режимами
- "1984" – це роман британського автора Джорджа Орвелла, який написав його у 1948 році. Він може бути алюзією на Радянський Союз.
- В антиутопії "1984" мовиться про тоталітарну державу Океанію, де навіть новини й історію переписують відповідно до вимог партії.
- Режим очолює "Старший брат", прототипом якого був Сталін, а гаслами партії є слова: "війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – це сила".
- Білоруською мовою його переклав Сергій Шупа у 1992 році, коли вийшло перше видання.
- Вже у 2020 році роман перевидали у видавництві Янушкевича, а наступного року вийшов додатковий тираж твору.
- Роман став лідером продажів у багатьох книгарнях і опинився на 4 місці в списку бестселерів у державній мережі "Белкнига".
"Рідкісний випадок для книги, яка вперше вийшла багато десятиліть тому. І відображення того, як люди сприймають процеси, що відбуваються в країні", – пишуть в білоруському видання.
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