Книги поки можна купити онлайн

У тамтешніх незалежних ЗМІ повідомили, що самі видавці отримали наказ, щоб прибрати книгу з полиць. Цікаво, що події роману часто порівнюють із сучасними режимами у Росії та Білорусі.

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Зняти з продажу всі версії книги Орвелла Д. "1984". Про виконання буде повідомлено не пізніше 19 травня,

– мовиться у наказі.

Водночас державна мережа "Белкнига" поки що продає антиутопію Орвелла на сайті. Російськомовні видання "1984" також є у продажі у деяких білоруських онлайн-книгарнях.

Чому могли заборонити цю книгу

Журналісти видання "Наша ніва" пов'язують заборону на продаж книги із затриманням видавця Андрія Янушкевича. Так, 16 травня білоруські силовики обшукали його помешкання, а самого чоловіка затримали і конфіскували 200 книг.

За словами журналістів, на книгарню здійснили рейдерський напад, а у звітах спецслужби зосередилися на полицях з романом "1984".

Довідка. Нещодавно у Росії завели справу на чоловіка, який безкоштовно роздавав роман Орвелла "1984". Його звинувачують у дискредитації російської армії.

Раніше видавництво Янушкевича відкрило книгарню "Кнігаўка", де продавалася білоруськомовна література.

Що відомо про роман-антиутопію та схожість з сучасними режимами

"1984" – це роман британського автора Джорджа Орвелла, який написав його у 1948 році. Він може бути алюзією на Радянський Союз.

В антиутопії "1984" мовиться про тоталітарну державу Океанію, де навіть новини й історію переписують відповідно до вимог партії.

Режим очолює "Старший брат", прототипом якого був Сталін, а гаслами партії є слова: "війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – це сила".

Цікаво! Важливими елементами режиму є "Поліція думки", яка виконує роль спецслужб, "Міністерство любові", яке займається тортурами, "Міністерство правди", яке відповідає за пропаганду тощо.

Білоруською мовою його переклав Сергій Шупа у 1992 році, коли вийшло перше видання.

Вже у 2020 році роман перевидали у видавництві Янушкевича, а наступного року вийшов додатковий тираж твору.

Роман став лідером продажів у багатьох книгарнях і опинився на 4 місці в списку бестселерів у державній мережі "Белкнига".

"Рідкісний випадок для книги, яка вперше вийшла багато десятиліть тому. І відображення того, як люди сприймають процеси, що відбуваються в країні", – пишуть в білоруському видання.

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