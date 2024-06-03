Убегал от обстрелов, а раздавили танком: пьяные военные убили мужчину на Белгородщине

Российские военные на танке раздавили машину гражданского. О трагедии сообщил ряд российских телеграм-каналов, детали собрал 24 Канал.

Тем временем в Москве жены мобилизованных провели акцию у здания минобороны. Они пришли с детьми, держали плакаты с призывами вернуть мужчин и цитатами Путина. Также стояли на коленях. Но новый глава министерства Белоусов к ним не вышел.

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Танк с пьяными военными протаранил машину на Белгородщине в ночь на 1 июня

На участке дороги между населенными пунктами Головчино и Красиво танк с пьяными военными выехал с поля и протаранил гражданскую машину. Военные попытались скрыться с места ДТП – танк с пьяными военнослужащими удалось остановить только в районе поселка Красиво в 3 километрах от места происшествия,

– приводят данные журналисты.

Мужчина погиб. Военные осмотрели машину и сказали "он двухсотый, ничего не поделаешь".

Погибшего звали Андрей Алексеев. Он работал дальнобойщиком и решил переехать из Белгородской области в другой регион из-за обстрелов. Жену и детей уже отправил в Тверь.

Андрею оставалось доработать несколько дней в Белгородской области. В ночь, которая стала для него роковой, он ехал домой, чтобы помыться и переодеться перед последним рейсом и встречей с семьей.

Местные говорят, что в тот же день этот танк ездил в Грайвороне, где побил бордюры.

Вдова отправилась на встречу с Гладковым

Из Тверской области Неля поехала в Белгородскую, ведь записалась на прием к губернатору. Она не знает, было ли зафиксировано ДТП, поэтому хочет всё выяснить и наказать виновных.

Но журналисты указали: в сводке полиции нет речи о подобном ДТП. Гладков также не сообщал о нем, как и государственные СМИ.

Новости Белгородской области

За три дня россияне сбросили на область три авиабомбы. Об этом сообщили журналисты, назвав общее количество таких случаев за сто дней войны.

Силы обороны точным ударом HIMARS уничтожили пусковую установку С-300 или С-400, из которой оккупанты били по Харькову и области. Во время тушения пожара сдетонировал боеприпас, что привело к гибели секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко, ранению глав администрации и сельских поселений и трех военнослужащих минобороны России.

Также СМИ сообщили, что в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, есть раненые. Это произошло на хуторе севернее Белгорода.