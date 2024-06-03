Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, объяснив, что для Запада Владимир Путин уже давно понятен. Зато все осознают, что падение такого режима не будет мирным.

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Путин заложил основы для революции

В России невозможна мирная революция. На смену Путину может прийти другой диктатор, но пока все говорят только о том, чтобы устранить нынешнего главу Кремля от власти.

Понятно, что дальше не будет ничего хорошего. Будет пересменка, бурные времена среди элит и не элит. Люди будут пытаться удержать власть и выжить. Им будет не до Украины,

– отметила Ольга Романова.

После того вполне вероятно, что в России может начаться страшная гражданская война. Она запрограммирована и от нее не убежать. Тогда наконец россияне сосредоточатся на внутренних конфликтах и перестанут убивать украинцев.

К тому же интересно проследить, как меняют комментарии, которые оставляют российские боты. Сейчас они пишут, что у России большой мобилизационный потенциал. Поэтому якобы есть возможность воевать еще очень долго. Но в то же время оккупанты постепенно погибают в Украине.

Это видят их жены, семьи, родители, которые когда-то могут вспомнить, что у них также есть права. Тогда стоит ждать бунт, революцию. Но она точно не будет мирной,

– добавила Ольга Романова.

Итак, гражданская война рано или поздно состоится, потому что Путин заложил для нее все основы. Неважно почему она возникнет: из-за мобилизации, политике или через что-то другое. Но россияне должны понять, что у них есть права, а у Путина еще и обязанности.

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