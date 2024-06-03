В министерстве иностранных дел России заявили о "фатальных последствиях" и "серьезном отпоре" в случае ударов западным оружием по целям в России. Подобные "переживания" неоднократно высказывал и российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Москве истерика из-за разрешения Запада

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что разрешение Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по целям на территории России может якобы привести к "фатальным последствиям".

"Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они по непонятным причинам недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить", – сказал он.

По его словам, Вашингтону якобы нужно максимально серьезно относиться к оговоркам, которые звучат со стороны России. Ранее подобное заявление сделал и бессменный российский диктатор Владимир Путин.

Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще осознавать, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государства с небольшой территорией с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории,

– абсурдно заявил кремлевский глава.

Важно. Еще 31 мая США предоставили Силам обороны Украины разрешение на удары по территории России американским оружием, но с определенными ограничениями. Как пояснил директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер, это решение касается всего региона на Севере, откуда российские военные обстреливают Украину.

Угрозы звучали и конкретно в сторону Нидерландов

В парламенте России также отреагировали угрозами на заявление Нидерландов о разрешении Украине применять истребители F-16, которые уже вскоре получит наше государство, для ударов по территории России.

Член совета федерации Владимир Джабаров заявил о праве России сбивать эти самолеты, если они будут пытаться атаковать территорию страны-агрессора. Соответствующее заявление он озвучил в комментарии пропагандистам.

Если они (F-16 – ред.) нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать,

– пригрозил Джабаров.

По его словам, переданные ВСУ F-16 будут базироваться в Украине или в соседних Румынии и Польше. Вражеский сенатор добавил, что Россия якобы имеет все возможности, чтобы защититься от американских истребителей. "Наши истребители ничем не хуже, а то и сильнее", – похвастался он.

Напомним, что Нидерланды разрешили использовать эти самолеты для ударов по России. Эта позиция контрастирует с политикой Бельгии, согласно которой подаренные F-16 не могут использоваться для поражения целей вглубь России.