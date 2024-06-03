Об этом 24 Каналу сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что это право страны на самооборону.
Кстати Зеленский считает, что США должны позволить бить по России ракетами ATACMS
Почему Запад разрешил удары по России
Огрызко отметил, что ситуация в Харьковской области показала, что если не будет такого разрешения, то Харькова за несколько месяцев просто физически не станет. А это мощный центр, потеря которого означала бы для нас колоссальное поражение.
Если ты дерешься с завязанными руками, то не можешь победить, это очевидно,
– сказал экс-министр.
Поэтому, заметил он, решение о частичном применении является положительным, но его явно недостаточно. Это даст нам возможность на 80 километров отогнать российских захватчиков от границы с Украиной и уменьшить количество нападений на прифронтовые области. Но это не решает вопрос в принципе.
Надо продолжать убеждать Запад
Экс-министр считает, что, имея ракеты ATACMS с дальностью 300 километров, их можно было бы применять по территории России в любой точке, где есть военные объекты, с которых осуществляются нападения на Украину.
Это право страны на самооборону, здесь нет никакой эскалации,
– подчеркнул Огрызко.
Поэтому, по его мнению, нужно продолжать давление, убеждать американцев и не только их, что полушагами мы быстро российских оккупантов не остановим. Они должны прекратить бояться и понять, что речь идет и об их безопасности, иначе война будет продолжаться неизвестно, как долго.
Разрешение США бить по России: последние новости
- 31 мая США предоставили Силам обороны Украины разрешение на удары по территории России американским оружием, но с определенными ограничениями. Как пояснил директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер, это решение касается всего региона на Севере, откуда российские военные обстреливают Украину.
- Президент Владимир Зеленский открыто заявил о том, что Украина хочет использовать западное оружие дальнего действия для ударов по российской территории. Он сказал, от чего зависит решение партнеров об ударах по России без ограничений.
- В то же время Нидерланды разрешили использовать для ударов по территории России истребители F-16, которые будут переданы Украине. Планируется, что нам предоставят 24 таких самолета.