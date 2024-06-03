Об этом 24 Каналу сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что это право страны на самооборону.

Кстати Зеленский считает, что США должны позволить бить по России ракетами ATACMS

Почему Запад разрешил удары по России

Огрызко отметил, что ситуация в Харьковской области показала, что если не будет такого разрешения, то Харькова за несколько месяцев просто физически не станет. А это мощный центр, потеря которого означала бы для нас колоссальное поражение.

Если ты дерешься с завязанными руками, то не можешь победить, это очевидно,

– сказал экс-министр.

Поэтому, заметил он, решение о частичном применении является положительным, но его явно недостаточно. Это даст нам возможность на 80 километров отогнать российских захватчиков от границы с Украиной и уменьшить количество нападений на прифронтовые области. Но это не решает вопрос в принципе.

Надо продолжать убеждать Запад

Экс-министр считает, что, имея ракеты ATACMS с дальностью 300 километров, их можно было бы применять по территории России в любой точке, где есть военные объекты, с которых осуществляются нападения на Украину.

Это право страны на самооборону, здесь нет никакой эскалации,

– подчеркнул Огрызко.

Поэтому, по его мнению, нужно продолжать давление, убеждать американцев и не только их, что полушагами мы быстро российских оккупантов не остановим. Они должны прекратить бояться и понять, что речь идет и об их безопасности, иначе война будет продолжаться неизвестно, как долго.

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