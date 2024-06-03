У міністерстві закордонних справ Росії заявили про "фатальні наслідки" та "серйозну відсіч" у разі ударів західною зброєю по цілях у Росії. Подібні "переживання" неодноразово висловлював й російський диктатор Владімір Путін. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також Потрібно далі тиснути: що змінило позицію Заходу щодо ударів по Росії

У Москві істерика через дозвіл Заходу

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що дозвіл Києву використовувати західну зброю для завдання ударів по цілях на території Росії може буцімто призвести до "фатальних наслідків".

"Хотілося б застерегти американських діячів від прорахунків, які можуть мати фатальні наслідки. Вони через незрозумілі причини недооцінюють серйозність тієї відсічі, яку вони можуть отримати", – сказав він.

За його словами, Вашингтону нібито потрібно максимально серйозно ставитися до застережень, які звучать з боку Росії. Раніше подібну заяву зробив й незамінний російський диктатор Владімір Путін.

Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, вони повинні взагалі усвідомлювати, з чим вони грають. Вони повинні пам'ятати, що це, як правило, держави з невеликою територією з дуже щільним населенням. І це фактор, який вони повинні мати на увазі, перш ніж говорити про завдання ударів углиб російської території,

– абсурдно заявив кремлівський глава.

Важливо. Ще 31 травня США надали Силам оборони України дозвіл на удари по території Росії американською зброєю, але з певними обмеженнями. Як пояснив директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, це рішення стосується всього регіону на Півночі, звідки російські військові обстрілюють Україну.

Погрози лунали й конкретно у бік Нідерландів

У парламенті Росії також відреагували погрозами на заяву Нідерландів про дозвіл Україні застосовувати винищувачі F-16, які вже незабаром отримає наша держава, для ударів по території Росії.

Член ради федерації Володимир Джабаров заявив про право Росії збивати ці літаки, якщо вони намагатимуться атакувати територію країни-агресора. Відповідну заяву він озвучив у коментарі пропагандистам.

Якщо вони (F-16 – ред.) завдадуть удару по нашій території, ми маємо повне право їх збивати,

– пригрозив Джабаров.

За його словами, передані ЗСУ F-16 базуватимуться в Україні або в сусідніх Румунії та Польщі. Ворожий сенатор додав, що Росія нібито має всі можливості, щоб захиститися від американських винищувачів. "Наші винищувачі нічим не гірші, а то й сильніші", – похвалився він.

Нагадаємо, що Нідерланди дозволили використовувати ці літаки для ударів по Росії. Ця позиція контрастує з політикою Бельгії, згідно з якою подаровані F-16 не можуть використовуватися для ураження цілей вглиб Росії.