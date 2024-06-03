Журналисты Washington Post отметили, что ради этого Кремль даже создал сеть в странах ЕС, которую назвали "Голос Европы". Однако этот план московским руководителям не удался.

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Медведчука Кремль хотел представить как "альтернативу" Зеленскому

Европейские чиновники по вопросам безопасности обнаружили связь между созданием "Голоса Европы" в начале 2023 года и администрацией президента России, согласно документам Кремля. Медведчук был отправлен в Россию в сентябре 2022 года в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом. Представители разведки считают, что он потенциально может стать "лидером" в Украине, если российское вторжение будет успешным и Кремль сможет установить своих союзников у власти в Киеве.

Справочно! "Голос Европы" или Voice of Europe – пророссийская информационная сеть и издание по дискредитации ЕС и Украины, которой руководит Виктор Медведчук. Зарегистрирована в Праге. Также этот сайт использовался для финансирования благосклонных к России кандидатов в европейских выборах в июне 2024 года. В частности, на страницах издания часто появлялись политики ультраправой и пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), освещавшие, например, протесты фермеров против правительств Германии и Польши или акции против миграции.

Документы Кремля показали, что "Голос Европы", как сообщается, был связан с российской пропагандистской операцией, инициированной в январе 2023 года первым заместителем руководителя администрации Кремля Сергеем Кириенко. Операция имела целью усилить поддержку Медведчука в Украине и представить его как потенциального "преемника" президента Украины Владимира Зеленского среди европейских общественных деятелей. Документы свидетельствуют, что кампания под названием "Другая Украина" будет представлять Медведчука как "лидера в изгнании, который продвигает мирные переговоры как альтернативу угрозе ядерного конфликта".

По словам осведомленного сотрудника разведки, целью было создать организацию, которая могла бы "вмешаться после того, как Россия изобразит режим Зеленского как нелегитимный, чтобы вести переговоры об урегулировании конфликта с позиции силы".

Кремлевские политтехнологи Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин, на которых США наложили санкции за их роль в дезинформационных кампаниях, были привлечены для помощи в запуске проекта. Он был направлен на продвижение интервью с Медведчуком и его организацией "Другая Украина" на различных онлайн-платформах, включая социальные сети и аккаунты на ютубе, а также выступления в западных СМИ.

"Голос Европы" описывали как "новостной ресурс" во главе с Марчевским, давним соратником Медведчука, свидетельствует один из документов. В июле ее общее руководство перешло к Ренату Кузьмину, еще одному ключевому соратнику Медведчука, который, как свидетельствуют документы, тесно сотрудничал с пятой службой ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей – 24 Канал),

– отметили журналисты.

Россия пыталась привлечь экстремистских политиков Европы

Сотрудники разведки обнаружили, что пражское информационное агентство предоставило Марчевскому доступ к сети экстремистских европейских политиков, включая Бистрона, которых, по сообщениям, поддерживали политические союзники России в Украине после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Эти связи якобы контролировал Олег Волошин, агент по внешним связям политической партии Медведчука "За жизнь" до вторжения России.

Во время интервью Волошин рассказал, что он способствовал встрече между Медведчуком и Бистроном в Берлине в 2020 году. Он также вспомнил, что привез Быстрона и Краха в Киев на празднование своего 40-летия в апреле 2021 года, где их познакомили с Марчевским, который тогда возглавлял одну из телевизионных компаний Медведчука в Украине.

"После того, как правительство Зеленского посадило Медведчука под домашний арест и обвинило его в государственной измене, Быстрон и Крах снова поехали в Киев, чтобы навестить Медведчука дома. Эта поездка вызвала беспокойство среди европейских чиновников безопасности", – написали авторы материала.

В январе 2022 года Волошин столкнулся с ограничениями на въезд в Европу, поскольку Министерство финансов США внесло его в санкционный список, обвинив в том, что он является "пешкой ФСБ", причастным к усилиям российской разведки по дестабилизации Украины. Волошин отрицал эти обвинения, утверждая, что они "основываются на ложной информации".

Волошин сообщил, что соединил Бистрона с Медведчуком по телефону во время визита, уточнив, что разговор между немцем и украинцем длился лишь короткое мгновение. Бистрон в интервью The Post в 2023 году утверждал, что во время поездки встречался исключительно с белорусскими чиновниками. После визита Быстрон предложил немецкому парламенту мирный план, согласованный с интересами Кремля.

Из-за невозможности Волошина ездить в Европейский Союз роль представителя "Голоса Европы" в Праге взял на себя Марчевский.

Марчевский не ответил на подробный запрос о комментарии. В предыдущих заявлениях Financial Times он отрицал, что был доверенным лицом Медведчука, и утверждал, что не имеет отношения к управлению "Голосом Европы", заявляя, что его компания просто выступала как сторонний подрядчик. Он отказался раскрыть свое местонахождение после отъезда из Чехии.

Чешские службы безопасности продолжают пристально следить за ситуацией.

В своем заявлении руководитель Службы информации и безопасности Чехии Михал Куделка отметил, что чешская разведка успешно пресекла деятельность "Голоса Европы". Однако существует опасение активизации подобных сетей в других европейских странах. Куделка подчеркнул, что борьба с такими операциями продолжается и остается приоритетом для спецслужбистов страны.