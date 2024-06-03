Журналісти Washington Post зазначили, що заради цього Кремль навіть створив мережу в країнах ЄС, яку назвали "Голос Європи". Однак цей план московським очільникам не вдався.

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Медведчука Кремль хотів представити як "альтернативу" Зеленському

Європейські чиновники з питань безпеки виявили зв'язок між створенням "Голосу Європи" на початку 2023 року та адміністрацією президента Росії, згідно з документами Кремля. Медведчук був відправлений до Росії у вересні 2022 року в межах обміну полоненими між Москвою та Києвом. Представники розвідки вважають, що він потенційно може стати "лідером" в Україні, якщо російське вторгнення буде успішним і Кремль зможе встановити своїх союзників при владі в Києві.

Довідково! "Голос Європи" або Voice of Europe – проросійська інформаційна мережа і видання з дискредитації ЄС та України, якою керує Віктор Медведчук. Зареєстрована в Празі. Також цей сайт використовувався для фінансування прихильних до Росії кандидатів у європейських виборах у червні 2024 року. Зокрема, на сторінках видання часто з'являлися політики ультраправої та проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), що висвітлювали, наприклад, протести фермерів проти урядів Німеччини та Польщі чи акції проти міграції.

Документи Кремля показали, що "Голос Європи", як повідомляється, був пов'язаний з російською пропагандистською операцією, ініційованою в січні 2023 року першим заступником керівника адміністрації Кремля Сєргєєм Кирієнком. Операція мала на меті посилити підтримку Медведчука в Україні та представити його як потенційного "наступника" президента України Володимира Зеленського серед європейських громадських діячів. Документи свідчать, що кампанія під назвою "Інша Україна" представлятиме Медведчука як "лідера у вигнанні, який просуває мирні переговори як альтернативу загрозі ядерного конфлікту".

За словами обізнаного співробітника розвідки, метою було створити організацію, яка могла б "втрутитися після того, як Росія зобразить режим Зеленського як нелегітимний, щоб вести переговори про врегулювання конфлікту з позиції сили".

Кремлівські політтехнологи Ілья Гамбашидзе та Микола Тупікін, на яких США наклали санкції за їхню роль у дезінформаційних кампаніях, були залучені для допомоги в запуску проєкт. Він був спрямований на просування інтерв'ю з Медведчуком і його організацією "Інша Україна" на різних онлайн-платформах, включаючи соціальні мережі та акаунти на ютубі, а також виступи в західних ЗМІ.

"Голос Європи" описували як "ресурс новин" на чолі з Марчевським, давнім соратником Медведчука, свідчить один із документів. У липні її загальне керівництво перейшов до Рената Кузьміна, ще одного ключового соратника Медведчука, який, як свідчать документи, тісно співпрацював із п'ятою службою ФСБ (Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків – 24 Канал),

– наголосили журналісти.

Росія намагалася залучити екстремістських політиків Європи

Співробітники розвідки виявили, що празьке інформаційне агентство надало Марчевському доступ до мережі екстремістських європейських політиків, включаючи Бистрона, яких, за повідомленнями, підтримували політичні союзники Росії в Україні після незаконної анексії Криму у 2014 році. Ці зв'язки нібито контролював Олег Волошин, агент із зовнішніх зв'язків політичної партії Медведчука "За життя" до вторгнення Росії.

Під час інтерв'ю Волошин розповів, що він сприяв зустрічі між Медведчуком і Бистроном у Берліні у 2020 році. Він також згадав, що привіз Бистрона і Краха до Києва на святкування свого 40-річчя у квітні 2021 року, де їх познайомили з Марчевським, який тоді очолював одну з телевізійних компаній Медведчука в Україні.

"Після того, як уряд Зеленського посадив Медведчука під домашній арешт і звинуватив його в державній зраді, Бистрон і Крах знову поїхали до Києва, щоб відвідати Медведчука вдома. Ця поїздка викликала занепокоєння серед європейських чиновників безпеки", – написали автори матеріалу.

У січні 2022 року Волошин зіткнувся з обмеженнями на в'їзд до Європи, оскільки Міністерство фінансів США внесло його до санкційного списку, звинувативши в тому, що він є "пішаком ФСБ", причетним до зусиль російської розвідки з дестабілізації України. Волошин заперечував ці звинувачення, стверджуючи, що вони "ґрунтуються на неправдивій інформації".

Волошин повідомив, що з'єднав Бистрона з Медведчуком телефоном під час візиту, уточнивши, що розмова між німцем і українцем тривала лише коротку мить. Бистрон в інтерв'ю The Post у 2023 році стверджував, що під час поїздки зустрічався виключно з білоруськими посадовцями. Після візиту Бистрон запропонував німецькому парламенту мирний план, узгоджений з інтересами Кремля.

Через неможливість Волошина їздити до Європейського Союзу роль представника "Голосу Європи" в Празі взяв на себе Марчевський.

Марчевський не відповів на детальний запит про коментар. У попередніх заявах Financial Times він заперечував, що був довіреною особою Медведчука, і стверджував, що не має відношення до управління "Голосом Європи", заявляючи, що його компанія просто виступала як сторонній підрядник. Він відмовився розкрити своє місцеперебування після від'їзду з Чехії.

Чеські служби безпеки продовжують пильно стежити за ситуацією.

У своїй заяві керівник Служби інформації та безпеки Чехії Міхал Куделка зазначив, що чеська розвідка успішно припинила діяльність "Голосу Європи". Однак існує побоювання активізації подібних мереж в інших європейських країнах. Куделка підкреслив, що боротьба з такими операціями триває і залишається пріоритетом для спецслужбовців країни.