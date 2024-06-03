Россиянки требуют встречи с министром обороны Андреем Белоусовым. Возглавлять миниобороны страны-агрессора он начал в мае 2024 года.

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Жены оккупантов надеялись, что их услышат

Родственницы мобилизованных стояли с плакатами, где просили "вернуть папу домой", "установить сроки службы бойцов СВО" и говорили, что "мобилизованным пора домой". Родственницы российских убийц хотят, что новый министр обороны "начал решать их проблему".

Мы хотим, чтобы новый министр нас услышал, чтобы он с нами встретился и уже начал решать нашу проблему,

– заявила одна из участниц пикета.

Характерно, что россиянки хотят только демобилизации мужчин, и ни одна из них не требовала, чтобы прекращения российской агрессии в Украине.

У здания российского минобороны дежурили правоохранители, а рядом с пикетчиками стояли автозаки. К женщинам сразу после начала забастовки подошли полицейские и требовали разойтись, а затем – проверяли документы.

Впоследствии, как сообщила русская служба BBC, к ним вышел представитель министерства. Сам Белоусов перед митингующими не появился.

"После этого не надо называть себя гражданами России", – сказал представитель путинского ведомства женщинам. Добавим, что их движение в пятницу, 31 мая, российский минюст объявил "иноагентом".

В России бастовали родственники мобилизованных оккупантов / Фото NEXTA

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