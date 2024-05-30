В то же время вводить мобилизацию для этого не слишком хотят. Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов в эфире 24 Канала объяснил, почему в России до сих пор оттягивают этот процесс и все-таки решится ли Путин объявить проведение полной мобилизации.

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Нужна ли России мобилизация

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что до конца 2024 года Кремль попытается собрать еще около 300 тысяч человек, чтобы отправить их на фронт.

Думаю, Кремль будет делать все, чтобы не проводить мобилизацию. Ее будут откладывать до последнего момента, потому что мобилизация, понятно, всегда очень неприятная вещь. Потому что главное отличие мобилизации от поощрения добровольцев в том, что мобилизованных обязывает общество. Когда забирают людей, которые не хотят воевать, опасно для государства и для министерства обороны,

– отметил Сергей Жирнов.

Эти люди могут сдаваться в плен, устраивать бунты или не устраивать чрезмерного шума, но и, собственно, не делать вообще ничего на фронте. Путинскому режиму совсем не выгодно отправлять таких людей на поле боя.

"Но самое главное другое – пока есть довольно большой резерв людей, которым просто нужны деньги. Наткнулся на статистику с бешеным количеством россиян, которые должны государству. То есть это закредитованные люди, которые не могут расплатиться с долгами, у которых должны конфисковывать имущество и тому подобное. Поэтому есть очень много людей, которые могут пойти просто по экономическим причинам на фронт", – отметил Жирнов.

Поэтому россияне и сами будут идти воевать, потому что застряли по уши в долгах или же просто живут в регионах, где нет работы. А потому огромные разовые выплаты при поступлении на военную службу их изрядно манят. Таких людей в России еще очень и очень много, они исчисляются миллионами.

"Потенциально называли цифры в 10 миллионов таких лиц. Столько людей просто за деньги готовы идти убивать украинцев и соглашаются на то, что их тоже могут потенциально убить. Собрать среди них 300 тысяч – не такая уж и большая проблема", – добавил Жирнов.