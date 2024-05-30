Водночас запроваджувати мобілізацію для цього не надто хочуть. Експрацівник КДБ Сергій Жирнов в етері 24 Каналу пояснив, чому у Росії досі відтягують цей процес та чи все-таки наважиться Путін оголосити проведення повної мобілізації.

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Чи потрібна Росії мобілізація

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що до кінця 2024 року Кремль спробує зібрати ще близько 300 тисяч осіб, аби відправити їх на фронт.

Думаю, Кремль робитиме все, щоб не проводити мобілізацію. Її відкладатимуть до останнього моменту, тому що мобілізація, зрозуміло, завжди дуже неприємна річ. Бо головна відмінність мобілізації від заохочення добровольців у тому, що мобілізованих зобов'язує суспільство. Коли забирають людей, які не хочуть воювати, небезпечно для держави та для міністерства оборони,

– зазначив Сергій Жирнов.

Ці люди можуть здаватися у полон, влаштовувати бунти або ж не влаштовувати надмірного шуму, але й, власне, не робити узагалі нічого на фронті. Путінському режиму зовсім не вигідно відправляти таких людей на поле бою.

"Але найголовніше інше – поки є доволі великий резерв людей, яким просто потрібні гроші. Натрапив на статистику з шаленою кількістю росіян, які повинні державі. Тобто це закредитовані люди, які не можуть розплатитися з боргами, у яких мають конфісковувати майно тощо. Тож є дуже багато людей, які можуть піти просто з економічних причин на фронт", – наголосив Жирнов.

Тож росіяни й самі йтимуть воювати, бо застрягли по вуха у боргах чи ж просто живуть у регіонах, де немає роботи. А тому величезні разові виплати при вступі на військову службу їх неабияк манять. Таких людей у Росії ще дуже й дуже багато, вони злічуються мільйонами.

"Потенційно називали цифри у 10 мільйонів таких осіб. Стільки людей просто за гроші готові йти вбивати українців та погоджуються на те, що їх теж можуть потенційно вбити. Зібрати серед них 300 тисяч – не така вже й велика проблема", – додав Жирнов.