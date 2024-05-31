Бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что в России есть огромный дефицит людей для разных профессий, что разрушит экономику. В случае объявления мобилизации люби будут просто бежать.

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Недостаточно людей для мобилизации

По словам Милова, вопрос мобилизации для Путина является очень сложным. В России нет бесконечного человеческого ресурса. По статистике, в стране-агрессоре мужчин от 20 до 40 лет есть только 20 миллионов человек. Четверть из них работает в силовых структурах и военной промышленности. Еще часть людей является заграницей или нет физической возможности, чтобы воевать.

Если посмотреть, сколько в России мужчин в боеспособном возрасте, которых можно мобилизовать – это не так много. Это примерно 10 миллионов человек,

– отметил бывший министр энергетики России.

Такая цифра может показаться большой, но значительное количество людей оттуда имеет квалифицированные профессии, которые сейчас страдают от дефицита кадров. Где брать людей – Россия не знает.

Есть тотальный дефицит водителей, который реально угрожает остановке сектора автоперевозок. Автоперевозки – это 70% в структуре грузооборота,

– добавил Милов.

Он также рассказал, что инцидент с падением автобуса с пассажирами в реку Мойка в Петербурге был как раз связан с тем, что водитель был измучен, переработал из-за дефицита рабочих.

Угроза для экономики России

Если Путин решит мобилизовать 300 тысяч человек, то, по словам бывшего министра энергетики России, люди будут просто убегать. Именно поэтому рынок труда России останется без миллиона людей, что будет риском. Кремль хотел провести мобилизацию давно, но он имеет ограниченные возможности.

Количество людей, которые имеют бронь есть около миллиона. Это признание факта, что это именно те кадры, которыми они не могут поступиться ради войны,

– отметил Милов.

Бывший министр энергетики России объяснил, что тем способом, по которому Россия хочет завершить войну, требует объявления мобилизации. Однако для экономики это будет большим шоком, это сделает невозможным желание Кремля хоть как-то привести ее в порядок.

Поэтому они до сих пор этого (объявление мобилизации – 24 Канал) этого не делают. Однако это может произойти, если Путин почувствует серьезные проблемы на фронте,

– подчеркнул Милов.

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